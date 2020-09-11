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У Білорусі відкрили справу проти члена Координаційної ради, який перебуває в Україні

П'ятниця, 11 вересня 2020, 23:57

Департамент фінансових розслідувань порушив кримінальну справу стосовно члена координаційної ради Івана Кравцова, який наразі перебуває в Україні.

Джерело: старший інспектор ДФР Комітету держконтролю Артем Дунько, якого цитує Белта

Деталі: У Департаменту "виникли питання до діяльності окремих представників координаційної ради", зокрема, мова йде про Івана Кравцова.

Відомство повідомляє, що Кравцов є одним з фактичних керівників підприємства "Архітектурне бюро №35" і паралельно заступником директора Мінського годинникового заводу.

За участю Кравцова нібито були проведені нелегальні операції з відмивання і переведення в готівку коштів.

Пряма мова Дунько: "Протягом чотирьох років Кравцов разом з партнером по бізнесу, своєю давньою знайомою, організували схему по перерахуванню коштів на адресу підконтрольної їм фірми. Збиток становить 400 тисяч білоруських рублів.

Відносно нього порушено кримінальну справу за ч.4 ст.210 (розкрадання в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовими повноваженнями).

Передісторія:

  • У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.
  • Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег перетнули український кордон.
  • Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

Теми: БілорусьЛукашенко


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