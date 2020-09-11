В Беларуси открыли дело против члена Координационного совета, который находится в Украине

Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении члена координационного совета Ивана Кравцова, который на данный момент находится в Украине.

Источник: старший инспектор ДФР Комитета госконтроля Артем Дунько, которого цитирует Белта

Детали: У Департамента "возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета", в частности, речь идет об Иване Кравцове.

Ведомство сообщает, что Кравцов является одним из фактических руководителей предприятия "Архитектурное бюро №35" и параллельно заместителем директора Минского часового завода.

С участием Кравцова якобы были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств.

Прямая речь Дунько: "На протяжении четырех лет Кравцов вместе с партнером по бизнесу, своей давней знакомой, организовали схему по перечислению средств в адрес подконтрольной им фирмы. Ущерб составляет 400 тысяч белорусских рублей.

В отношении его возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями).

Предыстория: