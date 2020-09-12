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Коронавирус: рекордные 72 смерти и более 3 тысяч заражений

Суббота, 12 сентября 2020, 08:51
Коронавирус: рекордные 72 смерти и более 3 тысяч заражений

За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине от коронавируса умерли 72 человека (наибольшее количество смертей за день с начала эпидемии), зафиксировали 3103 новых случая заражения.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 12 сентября

Детали: больше всего заражений в пятницу обнаружили в Киеве – 428.

Кроме того, в столице 11 сентября от Covid-19 умерли 5 человек.

Среди лидеров по распространению вируса также Харьковская (292 заражений, 6 летальных исходов) и Тернопольская области (280 заражений, 2 летальных случая).

Дословно: "12 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 151 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 148 летальных, 68 346 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3 103 новых случая. Всего проведено
1 834 165 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 1 341 пациент".

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Напомним: прошлый рекорд по количеству смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован 7 сентября, тогда болезнь унесла жизни 57 пациентов.

Впервые количество новых случаев коронавируса превысило отметку в 3 тысячи 10 сентября, тогда обнаружили 3144 новых заражения.

Светлана Кизилова, УП
Темы: коронавирусУкраинаэпидемия
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