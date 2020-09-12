За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине от коронавируса умерли 72 человека (наибольшее количество смертей за день с начала эпидемии), зафиксировали 3103 новых случая заражения.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 12 сентября

Детали: больше всего заражений в пятницу обнаружили в столице – 428.

Кроме того, в Киеве 11 сентября от Covid-19 умерли 5 человек.

Среди лидеров по распространению вируса также Харьковская (292 заражений, 6 летальных исходов) и Тернопольская области (280 заражений, 2 летальных случая).

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Напомним: прошлый рекорд по количеству смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован 7 сентября, тогда болезнь унесла жизни 57 пациентов.

Впервые количество новых случаев коронавируса превысило отметку в 3 тысячи 10 сентября, тогда обнаружили 3144 новых заражения.