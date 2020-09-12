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У Києві за добу виявили 428 випадків Covid-19, п'ять людей померли

Субота, 12 вересня 2020, 10:56

Протягом п'ятниці, 11 вересня, в столиці коронавірус діагностували у 428 осіб, це найвищий показник серед усіх регіонів України.

Джерело: дані РНБО, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "За минулу добу вірус виявили у 428 людей, 5 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 266 киян. На сьогодні в столиці вже 16951 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: За словами Кличка, кількість госпіталізованих хворих у столиці не зменшується. До лікарень столиці потрапили 65 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

11 вересня вірус виявили у:

- 223 жінкок віком від 18 до 89 років,

- 186 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв

- 9 дівчаток від 4 до 14 років та у 10 хлопчиків від 4 років до 16.

Захворіли, зокрема, 12 медиків.

Одужали за минулу добу 97 людей. Усього коронавірус подолали 5267 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 65. У Дарницькому – 64. Та в Деснянському районі – 59 випадків.

 

Нагадаємо: 11 вересня в Україні від коронавірусу померли 72 особи, це найбільша кількість смертей за день з початку епідемії, також зафіксували 3103 нових випадки зараження.

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко


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