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В Киеве за сутки – 428 случаев Covid-19, пять человек умерли

Суббота, 12 сентября 2020, 10:56
В Киеве за сутки – 428 случаев Covid-19, пять человек умерли

В течение пятницы, 11 сентября, в столице коронавирус диагностировали у 428 человек, это самый высокий показатель среди всех регионов Украины.

Источник: данные СНБО, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "За минувшие сутки вирус обнаружили у 428 человек, 5 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 266 киевлян. На сегодня в столице уже 16951 подтвержденный случай заболевания COVID-19".

Детали: По словам Кличко, количество госпитализированных больных в столице не уменьшается. В больницы столицы попали 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

11 сентября вирус обнаружили у:

- 223 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

- 186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,

- 9 девочек от 4 до 14 лет и у 10 мальчиков от 4 лет до 16.

Заболели, в частности, 12 медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 5267 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 65. В Дарницком – 64. И в Деснянском районе – 59 случаев.

 

Напомним: 11 сентября в Украине от коронавируса умерли 72 человека, это наибольшее количество смертей за день с начала эпидемии, также зафиксировали 3103 новых случая заражения.

В связи с увеличением количества больных COVID-19 и вхождением Киева в оранжевую зону эпидемиологической опасности правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила вновь ввести в столице ряд дополнительных ограничений.

Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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