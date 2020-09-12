На Донбасі у суботу тихо

У суботу з початку доби на Донбасі обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Від початку поточної доби, 12 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. По всій лінії фронту спостерігалася тиша".

Деталі: У пресцентрі ООС додали, що в районі проведення операції підрозділи ДСНС Об’єднаних сил залучені до ліквідації загоряння сухої трави в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині.

Також рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.