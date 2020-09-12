На Донбасі у суботу тихо
Субота, 12 вересня 2020, 18:47
У суботу з початку доби на Донбасі обстрілів з боку противника не зафіксовано.
Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил
Дослівно: "Від початку поточної доби, 12 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. По всій лінії фронту спостерігалася тиша".
Деталі: У пресцентрі ООС додали, що в районі проведення операції підрозділи ДСНС Об’єднаних сил залучені до ліквідації загоряння сухої трави в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині.
Також рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
Українська правда