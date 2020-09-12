На Донбассе в субботу тихо
Суббота, 12 сентября 2020, 18:47
В субботу с начала суток на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил
Дословно: "С начала текущих суток, 12 сентября, на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. По всей линии фронта наблюдалась тишина".
Детали: В пресс-центре ООС добавили, что в районе проведения операции подразделения ГСЧС Объединенных сил привлечены к ликвидации возгорания сухой травы в районе населенного пункта Крымское, что в Луганской области.
Также спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.
Украинская правда