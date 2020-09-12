На Донбассе в субботу тихо

В субботу с начала суток на Донбассе обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток, 12 сентября, на участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. По всей линии фронта наблюдалась тишина".

Детали: В пресс-центре ООС добавили, что в районе проведения операции подразделения ГСЧС Объединенных сил привлечены к ликвидации возгорания сухой травы в районе населенного пункта Крымское, что в Луганской области.

Также спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.