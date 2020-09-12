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Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону: недешево обходиться

Субота, 12 вересня 2020, 20:30
Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону: недешево обходиться
БЕЛТА

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко закликав силовиків відвести війська від західного кордону країни, якщо війська НАТО в Польщі і Литві закінчили навчання в тому районі.

Джерело: нарада Лукашенка з силовим блоком Ради безпеки Білорусі, повідомляє БЕЛТА

Пряма мова Лукашенка: "Перше питання – про ситуацію на західному кордоні. Хотів би почути доповідь міністра оборони і начальника Генштабу про те, які ви пропонуєте дії нашої армії найближчим часом.

Тобто, якщо натівські війська у Польщі, Литві в принципі закінчили так звані навчання і не ворушаться там більше, нам слід адекватно на це реагувати. Ми не можемо там довгий час без необхідності тримати Збройні Сили в такій кількості. Тим більше, що це недешево обходиться".

Деталі: Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін після наради у Лукашенка розповів, що в рамках операцій "Посилена передова присутність" і "Атлантична рішучість" рух військ НАТО відбувається на суміжній з Білоруссю території.

Крім того, зазначив він, відзначаються посилені польоти авіації уздовж білоруського державного кордону та ведення розвідки заходів, що проходять на території Білорусі.

Хренін повідомив, що той комплекс заходів, який проводився в рамках навчань на Гродненському тактичному напрямку, згорнутий, війська повернуті в пункти постійної дислокації.

Пряма мова: "Залишаються на навчально-бойовому чергуванні сили і засоби ракетних військ і артилерії, Військово-повітряних сил і військ ППО.

В рамках 3-го етапу раптової перевірки Збройних Сил ми привели в бойову готовність танковий батальйон 11-ї механізованої бригади, який в даний момент повністю відмобілізований, приведений у готовність, підняті всі матеріальні засоби, боєприпаси.

Батальйон здійснює завантаження на залізничний транспорт і буде перекинутий на полігон "Осиповицький", де виконає завдання з бойовою стрільбою, буде проведено батальйонне тактичне навчання. Також ще 5 військових частин проводять відмобілізування".

Що передувало: 18 серпня Лукашенко заявив, що підрозділи армії республіки на західному кордоні приведено в повну бойову готовність.

Раніше Лукашенко заявляв, що НАТО нарощує військову потужність і "лязкає гусеницями" біля кордону з Білоруссю.

У НАТО відповіли, що багатонаціональна присутність Альянсу у його східній частині не становить загрози для жодної країни. 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що НАТО не несе загрози і не має військового нарощування в регіоні. 

Теми: ЛукашенкоБілорусьНАТО
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