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Лукашенко сказал отвести войска от западной границы: недешево обходится

Суббота, 12 сентября 2020, 20:30
Лукашенко сказал отвести войска от западной границы: недешево обходится
БЕЛТА

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко призвал силовиков отвести войска от западной границы страны, если войска НАТО в Польше и Литве закончили учения в том районе.

Источник: совещание Лукашенко с силовым блоком Совета безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА

Прямая речь Лукашенко: "Первый вопрос – о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время.

То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится".

Детали: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин после совещания у Лукашенко рассказал, что в рамках операций "Усиленное передовое присутствие" и "Атлантическая решимость" движение войск НАТО происходит на сопредельной с Беларусью территории.

Кроме того, отметил он, отмечаются усиленные полеты авиации вдоль белорусской государственной границы и ведение разведки происходящих на территории Беларуси мероприятий.

Хренин сообщил, что тот комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации.

Прямая речь: "Остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО.

В рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооруженных Сил мы привели в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады, который в данный момент полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы.

Батальон осуществляет погрузку на железнодорожный транспорт и будет переброшен на полигон "Осиповичский", где выполнит задачи с боевой стрельбой, будет проведено батальонное тактическое учение. Также еще 5 воинских частей проводят отмобилизование".

Что предшествовало: 18 августа Лукашенко заявил, что подразделения армии республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.

Ранее Лукашенко заявлял, что НАТО наращивает военную мощь у границы с Беларусью.

В НАТО ответили, что многонациональное присутствие Альянса в его восточной части не представляет угрозы ни для одной страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не несет угрозы и не имеет военного наращивания в регионе.

Темы: ЛукашенкоБеларусьНАТО
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