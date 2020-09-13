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Київ – лідер з поширення Covid-19, десятки госпіталізованих і 310 нових хворих

Неділя, 13 вересня 2020, 11:24
фото: М. Марусенко

Столиця України залишається лідером по кількості нових заражень коронавірусом серед усіх регіонів. У суботу, 12 вересня, у Києві виявили ще 310 випадків Covid-19.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 310 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 269 киян. На сьогодні в столиці вже 17261 підтверджений випадок захворювання на COVID-19".

Деталі: За словами кличка, хворобу виявили у:

- 166 жінок віком від 18 до 82 років,

- 118 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв,

- 15 дівчаток від одного року до 16 та 11 хлопчиків від 2 до 16 років.

Заразилися, зокрема, 20 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

При цьому одужали за минулу добу 14 людей. Усього коронавірус подолав 5281 мешканець Києва.

Найбільше випадків захворювання у суботу виявили в Деснянському районі -70. У Дарницькому – 54. Та в Дніпровському районі – 36 випадків.

 

Нагадаємо: Протягом п'ятниці, 11 вересня, у Києві коронавірус діагностували у 428 осіб.

У суботу, 12 вересня, в Україні виявили ще 2476 випадків Covid-19, також хвороба забрала життя 30 людей. Найбільший приріст заражених людей зафіксований у Києві (310 хворих), на Тернопільщині (225 хворих) та на Харківщині (180 заражень).

Українська правда


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