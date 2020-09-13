Киев – лидер по распространению Covid-19, десятки госпитализированных и 310 новых больных

Столица Украины остается лидером по количеству новых заражений коронавирусом среди всех регионов. В субботу, 12 сентября, в Киеве обнаружили еще 310 случаев Covid-19.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко в Телеграм

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 310 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян. На сегодня в столице уже 17261 подтвержденный случай заболевания COVID-19".

Детали: по словам Кличко, в больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Болезнь обнаружили у:

- 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет,

- 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,

- 15 девочек от одного года до 16 и 11 мальчиков от 2 до 16 лет.

Заразились, в частности, 20 медиков. При этом выздоровели за минувшие сутки 14 человек. Всего коронавирус преодолел 5281 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания в субботу обнаружили в Деснянском районе – 70. В Дарницком – 54. И в Днепровском районе – 36 случаев.

Напомним: в течение пятницы, 11 сентября, в Киеве коронавирус диагностировали у 428 человек.

В субботу, 12 сентября, в Украине обнаружили еще 2476 случаев Covid-19, также болезнь унесла жизни 30 человек. Наибольший прирост зараженных людей зафиксирован в Киеве (310 больных), на Тернопольщине (225 больных) и на Харьковщине (180 заражений).