Через два місяці після поранення помер очільник миколаївської "Свободи"

У Миколаєві помер очільник обласної організації ВО "Свобода" Демид Губський, якого 11 липня госпіталізували з вогнепальним пораненням голови.

Джерело: брат померлого Володимир Губський у Facebook у суботу

Дослівно: "Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби".

Що передувало: 11 липня поліція Миколаївщини повідомила, що Губського доставлено до лікарні з ненаскрізним вогнепальним пораненням у голову.

Пізніше в поліції повідомили, що Губський розбирав травматичний пістолет.