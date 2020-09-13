Через два місяці після поранення помер очільник миколаївської "Свободи"
Неділя, 13 вересня 2020, 16:36
У Миколаєві помер очільник обласної організації ВО "Свобода" Демид Губський, якого 11 липня госпіталізували з вогнепальним пораненням голови.
Джерело: брат померлого Володимир Губський у Facebook у суботу
Дослівно: "Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби".
Що передувало: 11 липня поліція Миколаївщини повідомила, що Губського доставлено до лікарні з ненаскрізним вогнепальним пораненням у голову.
Пізніше в поліції повідомили, що Губський розбирав травматичний пістолет.
Українська правда