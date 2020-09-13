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Через два місяці після поранення помер очільник миколаївської "Свободи"

Неділя, 13 вересня 2020, 16:36

У Миколаєві помер очільник обласної організації ВО "Свобода" Демид Губський, якого 11 липня госпіталізували з вогнепальним пораненням голови.

Джерело: брат померлого Володимир Губський у Facebook у суботу

Дослівно: "Щойно повідомили з лікарні, що Демид помер, на жаль, організм не витримав довгої боротьби".

Що передувало: 11 липня поліція Миколаївщини повідомила, що Губського доставлено до лікарні з ненаскрізним вогнепальним пораненням у голову.

Пізніше в поліції повідомили, що Губський розбирав травматичний пістолет.

Українська правда
Теми: МиколаївСвобода


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