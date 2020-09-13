Через два месяца после ранения умер глава николаевской "Свободы"

В Николаеве умер глава областной организации ВО "Свобода" Демид Губский, которого 11 июля госпитализировали с огнестрельным ранением головы.

Источник: брат умершего Владимир Губский в Facebook в субботу

Дословно: "Только что сообщили из больницы, что Демид умер, к сожалению, организм не выдержал долгой борьбы".

Что предшествовало: 11 июля полиция Николаевской области сообщила, что Губский доставлен в больницу с несквозным огнестрельным ранением в голову.

Позже в полиции сообщили, что Губский разбирал травматический пистолет.