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Через два месяца после ранения умер глава николаевской "Свободы"

Воскресенье, 13 сентября 2020, 16:36

В Николаеве умер глава областной организации ВО "Свобода" Демид Губский, которого 11 июля госпитализировали с огнестрельным ранением головы.

Источник: брат умершего Владимир Губский в Facebook в субботу

Дословно: "Только что сообщили из больницы, что Демид умер, к сожалению, организм не выдержал долгой борьбы".

Что предшествовало: 11 июля полиция Николаевской области сообщила, что Губский доставлен в больницу с несквозным огнестрельным ранением в голову.

Позже в полиции сообщили, что Губский разбирал травматический пистолет.

Украинская правда
Темы: НиколаевСвобода


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