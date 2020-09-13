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Бойовики стріляли з гранатомета біля Пісків

Неділя, 13 вересня 2020, 18:52

У неділю поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Від початку поточної доби, 13 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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