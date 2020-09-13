Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики стріляли з гранатомета біля Пісків

Неділя, 13 вересня 2020, 18:52
Бойовики стріляли з гранатомета біля Пісків

У неділю поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Дослівно: "Від початку поточної доби, 13 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: