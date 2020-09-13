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Боевики стреляли из гранатомета около Песков

Воскресенье, 13 сентября 2020, 18:52

В воскресенье вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток, 13 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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