Боевики стреляли из гранатомета около Песков

В воскресенье вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток, 13 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".