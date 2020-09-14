Починають діяти обмеження за новими епідемічними зонами

Із понеділка, 14 вересня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів на зони за темпом поширення коронавірусної хвороби COVID-19, колір зони визначає карантинні обмеження.

Джерело: рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 вересня

Деталі: Зокрема, у столиці Києві посилили обмеження, адже "помаранчева зона" передбачає: масові заходи дозволені за участі не більше 220 осіб (1 особа на 10 м2 площі будівлі), за винятком готелів не можуть працювати заклади розміщення, санаторії й дитячі табори, групові заняття у вишах – максимум на 20 осіб, планові госпіталізації обмежені (виняток – вагітні, новонароджені, онкохворі), у спортзалах – не більше 1 особи на 10 кв м; у транспорті – не більше 50% зайнятих місць для сидіння.

До найнебезпечнішої червоної зони віднесли:

- місто Чоп Закарпатської області;

- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

- місто Дубно Рівненської області;

- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

- Великобурлуцький район Харківської області;

- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

- місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

До помаранчевої зони віднесли:

- міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;

- Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;

- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;

- міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;

- міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

- міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;

- місто Вознесенськ Миколаївської області;

- місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

- міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;

- місто Суми Сумської області;

- місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

- місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;

- місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;

- місто Київ.