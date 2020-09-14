Начинают действовать ограничения по новым эпидемическим зонами

С понедельника, 14 сентября, в Украине вступает в силу новый раздел регионов на зоны по темпу распространения коронавирусной болезни COVID-19, цвет зоны определяет карантинные ограничения.

Источник: решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10 сентября

Детали: В частности, в столице Киеве усилили ограничения, так как "оранжевая зона" предусматривает: массовые мероприятия разрешены с участием не более 220 человек (1 человек на 10 кв м площади здания), за исключением гостиниц не могут работать заведения размещения, санатории и детские лагеря, групповые занятия в вузах – максимум на 20 человек, плановые госпитализации ограничены (исключение – беременные, новорожденные, онкобольные), в спортзалах – не более 1 человека на 10 кв м; в транспорте – не более 50% занятых мест для сидения.

К самой опасной красной зоне отнесли:

- город Чоп Закарпатской области;

- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- Перемишлянський и Пустомытовский районы Львовской области;

- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

- город Дубно Ровенской области;

- города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

- Великобурлукский район Харьковской области;

- город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- город Черновцы, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

- город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

К оранжевой зоне отнесли:

- города Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;

- Киверцовский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;

- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области;

- города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;

- города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

- города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жолковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;

- город Вознесенск Николаевской области;

- город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

- города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;

- город Сумы Сумской области;

- город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

- город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

- город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;

- город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

- Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

- город Киев.