За тиждень нових випадків COVID в Україні стало на 11% більше

За минулий тиждень в Україні виявили 18 729 хворих на COVID-19, що на 1 876 більше за попередній тиждень, а госпіталізували 2 920 хворих із коронавірусом, що на 82 особи більше, ніж позаминулого тижня.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 14 вересня

Пряма мова голови МОЗ: "На тижні з 7 по 13 вересня нами було зроблено 164 929 тестувань методом ПЛР. Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань. Якщо рівняти з попереднім тижнем, з 31 серпня по 6 вересня – тоді було проведено 157 561 тестування. Майже на 7,5 тисяч тестів методом ПЛР ми зробили більше.

За минулий тиждень було виявлено 18 729 випадків, було підтверджено методом ПЛР.

За минулий тиждень з COVID-19 було госпіталізовано 2 920 людей – це на 100 людей більше, ніж позаминулого тижня, коли було госпіталізовано 2 838 людей".

Деталі: Степанов зазначив, що медична система надає медичну допомогу у повному обсязі, але наголосив, що громадяни мають дотримуватися карантинних правил: масковий режим, чисті руки, соціальна дистанція.

Нагадаємо: 7 вересня голова МОЗ повідомляв, що за попередній тиждень, із 31 серпня до 6вересня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 16 853 осіб, а в лікарні поклали 2 838 хворих із важким перебігом хвороби.

12 вересня Центр громадського здоров’я МОЗ повідомляв, що за тиждень із 4-го до 10-го вересня в Україні було зафіксовано 17 805 нових випадків коронавірусної хвороби, 6 392 людини одужали, але 305 хворих померли від ускладнень COVID-19, тож активних хворих стало на 11 098 більше.

11 вересня повідомлялося, що кількість смертей серед пацієнтів з COVID-19 зменшилась в 1,4 рази порівняно з попереднім тижнем.

Протягом тижня 22-28 серпня було зафіксовано: 13 854 нових випадків, 4 005 одужань, 244 летальних випадків від COVID-19, а кількість активних хворих у країні зросла на 9 605 випадків.