За неделю новых случаев COVID в Украине стало на 11% больше

За прошедшую неделю в Украине обнаружили 18 729 больных COVID-19, что на 1 876 больше предыдущей недели, а госпитализировали 2 920 больных с коронавирусом, что на 82 человека больше, чем на позапрошлой неделе.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 14 сентября

Прямая речь главы Минздрава: "На неделе с 7 по 13 сентября нами было сделано 164 929 тестирований методом ПЦР. Мы продолжаем увеличивать количество тестирований. Если сравнивать с предыдущей неделей, с 31 августа по 6 сентября, – тогда было проведено 157 561 тестирование. Почти на 7,5 тысяч тестов методом ПЦР мы сделали больше.

За прошедшую неделю было выявлено 18 729 случаев, было подтверждено методом ПЦР.

За прошедшую неделю с COVID-19 были госпитализированы 2 920 человек – это на 100 человек больше, чем на позапрошлой неделе, когда были госпитализированы 2 838 человек".

Детали: Степанов отметил, что медицинская система оказывает медицинскую помощь в полном объеме, но подчеркнул, что граждане должны соблюдать карантинные правила: масочный режим, чистые руки, социальная дистанция.

Напомним: 7 сентября глава МОЗ сообщал, что за предыдущую неделю, с 31 августа по 6 сентября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 16 853 человек, а в больницы положили 2 838 больных с тяжелым течением болезни.

12 сентября Центр общественного здоровья МОЗ сообщал, что за неделю с 4-го по 10-е сентября в Украине было зафиксировано 17 805 новых случаев коронавирусной болезни, 6 392 человека выздоровели, но 305 больных умерли от осложнений COVID-19, поэтому активных больных стало на 11 098 больше.

11 сентября сообщалось, что количество смертей среди пациентов с COVID-19 уменьшилось в 1,4 раза по сравнению с предыдущей неделей.

В течение недели 22-28 августа было зафиксировано: 13 854 новых случаев, 4 005 выздоровлений, 244 летальных случаев от COVID-19, а количество активных больных в стране выросло на 9 605 случаев.