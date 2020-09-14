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Перемовини Лукашенка з Путіним тривали 4,5 години

Понеділок, 14 вересня 2020, 19:05
Перемовини Лукашенка з Путіним тривали 4,5 години

Перемовини виконуючого обов’язки президента Білорусі Олександра Лукашенка з російським колегою Володимиром Путіним завершилися.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Деталі: Зустріч почалася близько 14:30, а вже у 14:49 завершилася протокольна частина зустрічі.

Близько 19:00 перемовини завершилися. Пресслужба Лукашенка не надає ніякої інформації.

Лукашенко розповів Путіну про протести в Білорусі: "У нас в суботу марш жінок та дівчат, а в неділю загальний марш. У звичайні дні країна живе звичайним життям".

Також під час зустрічі вони обговорили, що їхні кордони - "союзні".

Пряма мова Лукашенко: "Я вдячний за те, що Ви продемонстрували, що білоруські кордони - це кордон Союзної держави".

Що було раніше: З цієї зустрічі стало відомо, що Путін дасть Лукашенку кредит на $1,5 млрд.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що всі домовленості, прийняті на цій зустрічі, не матимуть законної сили, і що їх перегляне нова влада.

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Теми: БілорусьЛукашенкоРосіяПутін
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