Переговоры Лукашенко с Путиным длились 4,5 часа

Переговоры исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным завершились.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали Встреча началась около 14:30, а уже в 14:49 завершилась протокольная часть встречи.

Около 19:00 переговоры завершились. Пресс-служба Лукашенко не предоставляет никакой информации.

Лукашенко рассказал Путину о протестах в Беларуси: "У нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. В обычные дни страна живет обычной жизнью".

Также во время встречи они обсудили, что их границы - "союзные".

Прямая речь Лукашенко: "Я благодарен за то, что Вы продемонстрировали, что белорусские границы - это граница Союзного государства".

Что было раньше: На этой встрече стало известно, что Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что все договоренности, принятые на этой встрече, без законной силы, и их пересмотрит новая власть.

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