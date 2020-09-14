Переговоры Лукашенко с Путиным длились 4,5 часа
Переговоры исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным завершились.
Источник: пресс-служба Лукашенко
Детали Встреча началась около 14:30, а уже в 14:49 завершилась протокольная часть встречи.
Около 19:00 переговоры завершились. Пресс-служба Лукашенко не предоставляет никакой информации.
Лукашенко рассказал Путину о протестах в Беларуси: "У нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. В обычные дни страна живет обычной жизнью".
Также во время встречи они обсудили, что их границы - "союзные".
Прямая речь Лукашенко: "Я благодарен за то, что Вы продемонстрировали, что белорусские границы - это граница Союзного государства".
Что было раньше: На этой встрече стало известно, что Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд.
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что все договоренности, принятые на этой встрече, без законной силы, и их пересмотрит новая власть.