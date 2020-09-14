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Прикордонники закрили пункт пропуску, на якому зібралися хасиди

Понеділок, 14 вересня 2020, 23:58

У пункті пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області "Нові Яриловичі" тимчасово обмежено рух транспортних засобів та громадян.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Іноземні громадяни після надання їм всіх необхідних роз’яснень з боку українських прикордонників продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропусків.

Водночас ДПСУ була вимушена обмежити пропуск транспортних засобів та громадян в пункті пропуску "Нові Яриловичі" зважаючи, що знаходження значної кількості іноземців, фактично на проїжджій частині, призводить до ускладнення руху автівок та може нести загрозу життю громадян".

Деталі: Прикордонники наголошують, що не допустили спроби незаконного перетину держрубежу.

Українські та білоруські прикордонники перенаправляють транспорт на інші пункти пропуску.

Передісторія: 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова ДПСУ

Українська правда
Теми: Прикордонна службахасиди


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