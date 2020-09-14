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Пограничники закрыли пункт пропуска, на котором собрались хасиды

Понедельник, 14 сентября 2020, 23:58

В пункте пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи" временно ограничено движение транспортных средств и граждан.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Иностранные граждане после предоставления им всех необходимых разъяснений со стороны украинских пограничников продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропусков.

В то же время ГПСУ была вынуждена ограничить пропуск транспортных средств и граждан в пункте пропуска "Новые Яриловичи" ввиду того, что нахождение значительного количества иностранцев, фактически на проезжей части, приводит к усложнению движения автомобилей и может нести угрозу жизни граждан".

Детали: Пограничники отмечают, что не допустили попытки незаконного пересечения госграницы.

Украинские и белорусские пограничники перенаправляют транспорт на другие пункты пропуска.

Что было раньше: Сотни хасидов пытались попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл председатель ГПСУ.

Украинская правда
Темы: Пограничная службахасиды


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