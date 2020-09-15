Коронавірус не йде з Буковини: традиційно майже 150 нових хворих
Вівторок, 15 вересня 2020, 00:29
14 вересня у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 142 осіб.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Для цього лабораторія області протестувала 658 зразків.
Загалом, з початку пандемії, в області виявили 12394 випадки зараження. Подолали недугу вже 7250 хворих. За минулу добу одужали 64 буковинці.
Голова ОДА також додав, що заклади освіти, які перебувають у "червоній зоні", почали працювати дистанційно.
Що передувало: У неділю захворювання виявили у 135 мешканців області. Для цього обласна лабораторія перевірила 376 зразків.
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Нагадаємо:
- За неділю 13 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 462 особам, 33 хворих померли, 650 пацієнтів одужали, 360 осіб госпіталізували.
Українська правда