Коронавірус не йде з Буковини: традиційно майже 150 нових хворих

14 вересня у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 142 осіб.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Для цього лабораторія області протестувала 658 зразків.

Загалом, з початку пандемії, в області виявили 12394 випадки зараження. Подолали недугу вже 7250 хворих. За минулу добу одужали 64 буковинці.

Голова ОДА також додав, що заклади освіти, які перебувають у "червоній зоні", почали працювати дистанційно.

Що передувало: У неділю захворювання виявили у 135 мешканців області. Для цього обласна лабораторія перевірила 376 зразків.

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