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Коронавирус не идет из Буковины: традиционно почти 150 новых больных

Вторник, 15 сентября 2020, 00:29

14 сентября во Черновицкой области коронавирус подтвердили в 142 человек.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Для этого лаборатория области протестовала 658 образцов.

Всего с начала пандемии, в области обнаружили 12 394 случая заражения. Преодолели болезнь уже 7250 больных. За минувшие сутки выздоровели 64 буковинцы.

Председатель ОГА также добавил, что учебные заведения, которые находятся в "красной зоне", начали работать дистанционно.

Что предшествовало: В воскресенье заболевание обнаружили в 135 жителей области. Для этого областная лаборатория проверила 376 образцов.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Напомним: 

  • За воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели, 360 человек госпитализировали.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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