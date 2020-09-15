Коронавирус не идет из Буковины: традиционно почти 150 новых больных
14 сентября во Черновицкой области коронавирус подтвердили в 142 человек.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Для этого лаборатория области протестовала 658 образцов.
Всего с начала пандемии, в области обнаружили 12 394 случая заражения. Преодолели болезнь уже 7250 больных. За минувшие сутки выздоровели 64 буковинцы.
Председатель ОГА также добавил, что учебные заведения, которые находятся в "красной зоне", начали работать дистанционно.
Что предшествовало: В воскресенье заболевание обнаружили в 135 жителей области. Для этого областная лаборатория проверила 376 образцов.
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Напомним:
- За воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели, 360 человек госпитализировали.