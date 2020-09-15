Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус не идет из Буковины: традиционно почти 150 новых больных

Вторник, 15 сентября 2020, 00:29
Коронавирус не идет из Буковины: традиционно почти 150 новых больных

14 сентября во Черновицкой области коронавирус подтвердили в 142 человек.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Для этого лаборатория области протестовала 658 образцов.

Всего с начала пандемии, в области обнаружили 12 394 случая заражения. Преодолели болезнь уже 7250 больных. За минувшие сутки выздоровели 64 буковинцы.

Председатель ОГА также добавил, что учебные заведения, которые находятся в "красной зоне", начали работать дистанционно.

Что предшествовало: В воскресенье заболевание обнаружили в 135 жителей области. Для этого областная лаборатория проверила 376 образцов.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: 

  • За воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели, 360 человек госпитализировали.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: