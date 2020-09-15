Коронавірус: другу добу поспіль у світі фіксують близько 240 тисяч нових випадків
За минулу добу (13 вересня) у світі виявили 240 тисяч випадків захворювання на коронавірус та зареєстрували 4326 смертей від ускладнень COVID-19.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Очолюють "антирейтинг" за числом нових випадків Індія (82 тисячі), США (37,7 тисяч), Бразилія (19 тисяч), Аргентина (майже 10 тисяч) та Франція (більше 6 тисяч).
За час пандемії коронавірусу зафіксували 29,4 млн випадків захворювання. Із них летальними виявились 932 тисячі. Вилікувались від COVID-19 21,2 млн хворих.
Активними залишаються 7,2 млн випадків.
Що передувало: 12 вересня у світі виявили 244 тисячі випадків зараження коронавірусом.
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Нагадаємо:
- За неділю 13 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 462 особам, 33 хворих померли, 650 пацієнтів одужали, 360 осіб госпіталізували.