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Коронавірус: другу добу поспіль у світі фіксують близько 240 тисяч нових випадків

Вівторок, 15 вересня 2020, 05:21

За минулу добу (13 вересня) у світі виявили 240 тисяч випадків захворювання на коронавірус та зареєстрували 4326 смертей від ускладнень COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Очолюють "антирейтинг" за числом нових випадків Індія (82 тисячі), США (37,7 тисяч), Бразилія (19 тисяч), Аргентина (майже 10 тисяч) та Франція (більше 6 тисяч).

За час пандемії коронавірусу зафіксували 29,4 млн випадків захворювання. Із них летальними виявились 932 тисячі. Вилікувались від COVID-19 21,2 млн хворих.

Активними залишаються 7,2 млн випадків.

 

Що передувало: 12 вересня у світі виявили 244 тисячі випадків зараження коронавірусом. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі  

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: 

  • За неділю 13 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 462 особам, 33 хворих померли, 650 пацієнтів одужали, 360 осіб госпіталізували.

Українська правда
Теми: коронавірус
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