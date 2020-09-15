Коронавірус: другу добу поспіль у світі фіксують близько 240 тисяч нових випадків

За минулу добу (13 вересня) у світі виявили 240 тисяч випадків захворювання на коронавірус та зареєстрували 4326 смертей від ускладнень COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Очолюють "антирейтинг" за числом нових випадків Індія (82 тисячі), США (37,7 тисяч), Бразилія (19 тисяч), Аргентина (майже 10 тисяч) та Франція (більше 6 тисяч).

За час пандемії коронавірусу зафіксували 29,4 млн випадків захворювання. Із них летальними виявились 932 тисячі. Вилікувались від COVID-19 21,2 млн хворих.

Активними залишаються 7,2 млн випадків.

Що передувало: 12 вересня у світі виявили 244 тисячі випадків зараження коронавірусом.

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