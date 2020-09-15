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Коронавирус: вторые сутки в мире фиксируют около 240 тысяч новых случаев

Вторник, 15 сентября 2020, 05:11

За минувшие сутки (13 сентября) в мире обнаружили 240 тысяч случаев заболевания коронавирусом и зарегистрировали 4326 смертей от осложнений COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Возглавляют "антирейтинг" по числу новых случаев Индия (82 тысячи), США (37,7 тысяч), Бразилия (19 тысяч), Аргентина (почти 10 тысяч) и Франция (более 6 тысяч).

За время пандемии коронавируса зафиксировали 29,4 млн случаев заболевания. Из них летальными оказались 932 тысяч. Вылечились от COVID-19 21,2 млн больных.

Активными остаются 7,2 млн случаев.

 

Что предшествовало: 12 сентября в мире обнаружили 244 тысячи случаев заражения коронавируса. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: 

  • За воскресенье 13 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 462 людям, 33 больных умерли, 650 пациентов выздоровели, 360 человек госпитализировали.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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