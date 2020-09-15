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Хасиды не оставляют попыток попасть в Украину из Беларуси – ГПСУ

Вторник, 15 сентября 2020, 08:59

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретился с хасидами в пункте пропуска "Новые Яриловичи" и призвал их соблюдать законы Украины, но они все равно пытаются попасть в страну.

Источник: Дейнеко в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области, сайт Государственной пограничной службы Украины

Прямая речь главы ГПСУ: "Каждое государство имеет свои законы – и обязанность каждого гражданина, как Украины, так и иностранцев, соблюдать эти законы. Акцентирую на недопущении нарушения границы, ведь за это каждый будет нести ответственность".

Детали: С обеда 14 сентября иностранные граждане начали собираться на границе с целью попадания в Украину для паломничества, несмотря на ограничения въезда иностранцев до 28 сентября, – и продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропуска.

По состоянию на утро 15 сентября, по данным ГПСУ, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан.

Они не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения об ограничении въезда иностранцев, введенные с целью недопущения распространения по территории Украины коронавирусной инфекции.

Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Яриловичи" остается ограниченным, пограничники перенаправляют транспортные средства на другие пункты пропуска.

На границе с Беларусью находятся резервы Пограничной службы, организовано взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Во время совещания в пункте пропуска Дейнеко обсудил с руководителями подразделений правоохранительных органов вопросы взаимодействия. Речь шла о совместных действиях по недопущению провокаций и пресечении попыток незаконного проникновения в Украину групп иностранцев.



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