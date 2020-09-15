Навальний показав перше фото після отруєння: уже дихає сам
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після сильного отруєння, заявив, що вже може сам дихати і показав фото.
Джерело: пост Навального в Instagram, РИА Новости з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова
Пряма мова: "Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Жодної сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використовував. Дуже сподобалось. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую".
Деталі: Навальний також опублікував своє фото з палати.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив: якщо Олексій Навальний поправить своє здоров'я, то "всі цьому будуть раді".
Що було раніше: Сайт клініки Charite повідомив, що стан російського опозиціонера Олексія Навального покращився.
Передісторія:
- На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок".
- Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.
- Пізніше лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".
- Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння Навального, і покарати винних.