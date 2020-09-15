Навальний показав перше фото після отруєння: уже дихає сам

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходить лікування в Німеччині після сильного отруєння, заявив, що вже може сам дихати і показав фото.

Джерело: пост Навального в Instagram, РИА Новости з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Привіт, це Навальний. Сумую за вами. Я все ще майже нічого не вмію, але ось вчора зміг цілий день дихати сам. Взагалі сам. Жодної сторонньої допомоги, навіть найпростіший вентиль в горлі не використовував. Дуже сподобалось. Дивовижний, недооцінений багатьма процес. Рекомендую".

Деталі: Навальний також опублікував своє фото з палати.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив: якщо Олексій Навальний поправить своє здоров'я, то "всі цьому будуть раді".

Що було раніше: Сайт клініки Charite повідомив, що стан російського опозиціонера Олексія Навального покращився.

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