Навальный показал первое фото после отравления: уже дышит сам
Вторник, 15 сентября 2020, 12:53
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.
Источник: пост Навального в Instagram
Прямая речь: "Привет, это Навальный̆. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней̆ помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую".
Детали: Навальный также опубликовал свое фото из палаты.
Что было раньше: Cайт клиники Charite сообщил, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось.
Предыстория:
- В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
- Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
- Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.
Украинская правда