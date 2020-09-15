Навальный показал первое фото после отравления: уже дышит сам

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.

Источник: пост Навального в Instagram

Прямая речь: "Привет, это Навальный̆. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней̆ помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую".

Детали: Навальный также опубликовал свое фото из палаты.

Что было раньше: Cайт клиники Charite сообщил, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось.

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