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Навальный показал первое фото после отравления: уже дышит сам

Вторник, 15 сентября 2020, 12:53
Навальный показал первое фото после отравления: уже дышит сам
Фото с Instagram Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, заявил, что уже может сам дышать и показал фото.

Источник: пост Навального в InstagramРИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Привет, это Навальный̆. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней̆ помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую".

Детали: Навальный также опубликовал свое фото из палаты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: если Алексей Навальный поправит свое здоровье, то "все этому будут рады".

Что было раньше: Cайт клиники Charite сообщил, что состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось.

Предыстория:

  • В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
  • Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
  • Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Украинская правда

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Темы: НавальныйРосcия
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