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Борьба за Киев: Пальчевский встречается с "политтехнологом Столара"

Вторник, 15 сентября 2020, 13:11

Политтехнолог Сергей Влащенко, связанный с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром, регулярно приезжает к Андрею Пальчевскому – одному из заявленных кандидатов в мэры Киева.

Источник: сюжет "Bihus.Info"

Детали: Журналисты минимум трижды за одну неделю зафиксировали Влащенко и его авто у дома Пальчевского на Печерске.

 

Контактов с другими людьми, которые могли бы помогать Пальчевскому вести его предвыборную кампанию, за последние 10 дней журналисты не зафиксировали.

Влащенко свою работу и на Столара, и на Пальчевского отрицает. А регулярные встречи объясняет то "разговорами на общие темы", то тем, что приехал забрать медицинские маски, "потому что они сейчас в дефиците".

В то же время, журналисты засняли, как 10 сентября авто политтехнолога поехало вместе с Пальчевским на открытие районной приемной партии "Победа Пальчевского" в Подольском районе.

Сам заявленный кандидат в мэры столицы Андрей Пальчевский от вопросов убежал. А его помощница отказала журналистам программы "Наші гроші" в комментарии, ссылаясь на нехватку времени у кандидата.

Пальчевский заявил об участии в выборах, по всей стране размещены билборды партии "Победа Пальчевского" ("Перемога Пальчевського"), но сам он избирательную кампанию в Киеве фактически не ведет.

Источник финансирования его партии, созданной в мае, – неизвестен. По зарегистрированному адресу офиса партии нет, членов партии официально – 0.  

Журналисты упоминают слухи о том, что финансирует кампанию Пальчевского Столар – многолетний "смотрящий" за застройкой в Киеве.

Справка: Андрей Пальчевский – предприниматель, переехавший из России и основавший в Украине клинику "Eurolab", которая теперь записана на оффшоры. Он работал и на телеканалах, в частности медиагруппы Виктора Медведчука.

Сергея Влащенко СМИ называли "смотрящим от Столара" в предвыборном штабе Петра Порошенко на президентских выборах 2019 года: он занимался медийным сопровождением.

Вадим Столар, который сейчас входит в парламентскую фракцию ОПЗЖ, в 2014 году баллотировался в Верховную Раду 8 созыва как самовыдвиженец, но прошел только в Киевский городской совет как самовыдвиженец на Оболони.

В 2017 году журналисты зафиксировали Столара на частном самолете из Неаполя с киевским городским головой Виталием Кличко. По данным СМИ, Столар курировал работу штаба Кличко на выборах. Также его связывали со скандальной застройкой на Никольской Слободке.

Темы: Киеввиборы


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