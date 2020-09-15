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У Кабміні не виключають, що поділ України на райони зазнає змін

Вівторок, 15 вересня 2020, 16:06
Укрінформ

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов не виключає, що система нового районування в Україні, яку затвердила Верховна Рада, вже через рік після місцевих виборів потребуватиме зміни.

Джерело: Немчінов в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Головне, що всі розуміють, що це ще не доконаний процес, вже приблизно через рік після перших виборів можливі зміни. Окрім того, з'явиться можливість для того, щоб Кабінет міністрів України змінював центри там, де буде виявлена якась недоречність, чи навпаки – потреба створення нового адмінцентру".

Деталі: За словами міністра, не можна суто математично промоделювати те, як люди сприймуть ті чи інші зміни. Тому Немічнов вважає можливим і необхідним повертатися до таких процесів, якщо буде на це суспільний запит.

  • Передісторія: 12 червня уряд вирішив створити в Україні 129 районів замість 490 існуючих. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що існуючий районний поділ був утворений ще в СРСР, і він не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, "тому треба наводити порядок".
  • Голова уряду навів приклад, що є райони, де проживає 5 тисяч людей, і є райони, де проживає 180 тисяч людей. Це викликає великі перекоси у субвенціях, дотаціях. За словами Шмигаля, відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне.
  • 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Теми: УкраїнаКабінет міністрівмісцева влада


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