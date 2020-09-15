У Кабміні не виключають, що поділ України на райони зазнає змін

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов не виключає, що система нового районування в Україні, яку затвердила Верховна Рада, вже через рік після місцевих виборів потребуватиме зміни.

Джерело: Немчінов в інтерв'ю "Укрінформу"

Пряма мова: "Головне, що всі розуміють, що це ще не доконаний процес, вже приблизно через рік після перших виборів можливі зміни. Окрім того, з'явиться можливість для того, щоб Кабінет міністрів України змінював центри там, де буде виявлена якась недоречність, чи навпаки – потреба створення нового адмінцентру".

Деталі: За словами міністра, не можна суто математично промоделювати те, як люди сприймуть ті чи інші зміни. Тому Немічнов вважає можливим і необхідним повертатися до таких процесів, якщо буде на це суспільний запит.