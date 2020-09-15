В Кабмине не исключают, что разделение Украины на районы претерпит изменения

Министр Кабинета министров Олег Немчинов не исключает, что система нового районирования в Украине, которую утвердила Верховная Рада, уже через год после местных выборов потребует изменений.

Источник: Немчинов в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Главное, что все понимают, что это еще не свершившийся процесс, уже примерно через год после первых выборов возможны изменения. Кроме того, появится возможность для того, чтобы Кабинет министров Украины менял центры там, где будет обнаружена какая-то неуместность или наоборот - есть необходимость создания нового админцентра".

Детали: По словам министра, нельзя чисто математически смоделировать то, как люди воспримут те или иные изменения. Поэтому Немичнов считает возможным и необходимым возвращаться к таким процессам, если будет на это общественный запрос.

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