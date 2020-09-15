"Помощник" Юрченко говорит, что денег не брал и на нардепа не работает

Иван Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, уверяет, что денег не брал и с депутатом не общается.

Источник: Фищенко в Высшем антикорсуде в комментарии УП

Прямая речь: "В том, что мне инкриминируют, не считаю себя виноватым.

Это видео, которое сегодня было в НАБУ, я считаю это недопустимым, посты в фейсбуке, которых множество, все перепутано, люди не понимают, какой законопроект, какие правки".

Детали: Фищенко заверил, что не общается с Юрченко или Офисом генпрокурора и никаких средств не получал.

Также он заявил, что не понимает, почему его называют "помощником Юрченко". По его словам, он знает нардепа 5 лет через партию "УКРОП" и был его руководителем, но сейчас с ним не общается.

Фищенко уклонился от ответа на вопрос, консультирует ли он Юрченко. В частности, он ответил, что "консультирует многих людей по поводу различных вопросов", но денег на залог 5 млн грн, о котором ходатайствовала прокуратура, у него нет. Меру пресечения ему еще не выбрали, суд удалился в совещательную комнату.

Он добавил, что догадывался, что по нему ведется запись. При этом на вопрос, его ли голос на пленках, которые опубликовало НАБУ, он ответил: "Пусть суд доказывает, эксперты. До того, как суд принимает решение, по сути дела, мы вообще не можем о чем-то говорить".

На вопрос, относительно срыва спецоперации НАБУ и возможной утечки информации, Фищенко сказал: "Кто я такой, что мне сотрудники НАБУ или Офиса генерального прокурора сливали информацию? Для меня странно лишь то, что на сайте НАБУ аккурат перед судом за полчаса появляется какой-то типа фактаж, с замазанными лицом. Это же явно давление на суд. Явно у них ничего нет..."

Адвокат Фищенко добавил, что они не могут комментировать данные досудебного расследования без разрешения прокурора: "Мы не можем вообще комментировать любые документы, которые он (прокурор - ред.) почему-то решил их объявить".

По мнению Фищенко, дело и подозрение ему связано с тем, что директора НАБУ Артема Сытника пытаются уволить.

При этом он отказывался от комментариев по существу дела.

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