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Марина Порошенко очолила список "Євросолідарності" на виборах Київради

Середа, 16 вересня 2020, 12:54
Марина Порошенко очолила список Євросолідарності на виборах Київради

На з'їзді партії "Євросолідарність" висунули дружину експрезидента Марину Порошенко першою у списку політсили на виборах до Київської міської ради.

Джерело: трансляція з'їзду на сторінці "ЄС" у Facebook

Пряма мова: "Я знаю, що перше питання до мене буде: Чому я іду в політику? Відразу хочу сказати, не відчуваю себе політиком. У першу чергу, я громадянка своєї країни, яку я дуже люблю. І мені не байдуже, що буде з Україною, як буде розвиватися наша столиця".

Деталі: Виступаючи на з'їзді, Марина Порошенка подякувала членам партії за довіру, а своєму чоловікові Петру – за підтримку.

Вона зазначила, що "політика – це не красиві гасла, а конкретні дії" і нагадала про свої "конкретні дії" в гуманітарній і соціальній сфері у статусі першої леді.

Дружина Порошенка повідомила, що за нею в першій п'ятірці списку ідуть - секретар Київради Володимир Прокопів, юрист, правозахисник і колишній нардеп Леонід Ємець, лідер молодіжної "ЄС" Динара Хабібулаєва і ветеран та волонтер Олександр Погребиський.

Нагадаємо: 15 вересня стало відомо, що "Європейська солідарність" планує подати дружину п’ятого президента Петра Порошенка Марину першим номером у списки до Київської міської ради.

15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.

Читайте більше у матеріалі: Бій за Київ. Життя, кар'єра, обіцянки Кличка, Верещук, Пальчевського та інших

Євген Кізілов, УП

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Теми: ПорошенкоЄвропейська солідарністьвибориКиїв
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