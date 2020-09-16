Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Марина Порошенко возглавила список "Евросолидарности" на выборах Киевсовета

Среда, 16 сентября 2020, 12:54
Марина Порошенко возглавила список Евросолидарности на выборах Киевсовета

На съезде партии "Евросолидарность" выдвинули жену экспрезидента Марину Порошенко первой в списке политсилы на выборах в Киевский городской совет.

Источник: трансляция съезда на странице "ЕС" в Facebook

Прямая речь: "Я знаю, что первый вопрос ко мне будет: Почему я иду в политику? Сразу хочу сказать, не чувствую себя политиком. В первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не безразлично, что будет с Украиной, как будет развиваться наша столица".

Детали: Выступая на съезде, Марина Порошенко поблагодарила членов партии за доверие, а своего мужа Петра – за поддержку.

Она отметила, что" политика – это не красивые лозунги, а конкретные действия " и напомнила о своих "конкретных действиях" в гуманитарной и социальной сфере в статусе первой леди.

Жена Порошенко сообщила, что за ней в первой пятерке списка идут - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист, правозащитник и бывший нардеп Леонид Емец, лидер молодежной "ЕС" Динара Хабибулаева и ветеран и волонтер Александр Погребиский.

Напомним: 15 сентября стало известно, что "Европейская солидарность" планирует подать жену пятого президента Петра Порошенко Марину первым номером в списки в Киевский городской совет.

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Читайте больше в материале: Бой за Киев. Жизнь, карьера, обещания Кличко, Верещук, Пальчевского и других

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЕвропейская солидарностьвиборыКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: