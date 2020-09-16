Марина Порошенко возглавила список "Евросолидарности" на выборах Киевсовета

На съезде партии "Евросолидарность" выдвинули жену экспрезидента Марину Порошенко первой в списке политсилы на выборах в Киевский городской совет.

Источник: трансляция съезда на странице "ЕС" в Facebook

Детали: Далее в первой пятерке списка - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, юрист, правозащитник и бывший нардеп Леонид Емец, лидер молодежной "ЕС" Динара Хабибулаева и ветеран и волонтер Александр Погребиский.

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