До Умані прибув зведений загін поліцейських: більше півтисячі силовиків

Для забезпечення безпеки громадян до Умані прибув зведений загін поліцейських.

Джерело: поліція Черкащини

Деталі: Понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.

До складу зведеного загону увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації.

Серед основних завдань правоохоронців – забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів.