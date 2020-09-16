До Умані прибув зведений загін поліцейських: більше півтисячі силовиків
Середа, 16 вересня 2020, 13:47
Для забезпечення безпеки громадян до Умані прибув зведений загін поліцейських.
Джерело: поліція Черкащини
Деталі: Понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.
До складу зведеного загону увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації.
Серед основних завдань правоохоронців – забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів.
Українська правда