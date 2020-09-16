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До Умані прибув зведений загін поліцейських: більше півтисячі силовиків

Середа, 16 вересня 2020, 13:47

Для забезпечення безпеки громадян до Умані прибув зведений загін поліцейських.

Джерело: поліція Черкащини

Деталі: Понад 560 працівників поліції з 20 областей України прибули до Умані для забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана.

 

До складу зведеного загону увійшли співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації.

Серед основних завдань правоохоронців – забезпечення публічного порядку в місцях компактного проживання та перебування паломників-хасидів.

Українська правда
Теми: хасидиполіція


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