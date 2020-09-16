В Умань прибыл сводный отряд полицейских: более полутысячи силовиков
Среда, 16 сентября 2020, 13:47
Для обеспечения безопасности граждан в Умань прибыл сводный отряд полицейских.
Источник: полиция Черкасской области
Детали: Более 560 полицейских из 20 областей Украины прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана.
В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.
Среди основных задач правоохранителей - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.
Украинская правда