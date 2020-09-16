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В Умань прибыл сводный отряд полицейских: более полутысячи силовиков

Среда, 16 сентября 2020, 13:47

Для обеспечения безопасности граждан в Умань прибыл сводный отряд полицейских.

Источник: полиция Черкасской области

Детали: Более 560 полицейских из 20 областей Украины прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана.

 

В состав сводного отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники и сотрудники полиции превентивной коммуникации.

Среди основных задач правоохранителей - обеспечение общественного порядка в местах компактного проживания и пребывания паломников-хасидов.

Украинская правда
Темы: хасидыполиция


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