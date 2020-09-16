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Електронні ІПН і довідки переселенців будуть у "Дії" – Федоров

Середа, 16 вересня 2020, 14:38
Електронні ІПН і довідки переселенців будуть у Дії – Федоров

Кабінет міністрів підтримав використання в Україні електронних зразків індивідуального податкового номера та довідки внутрішньо переміщеної особи.

Джерело: міністр цифровий трансформації Михайло Федоров у Telegram про рішення уряду від 16 вересня

Пряма мова Федорова: "Я вже писав про те, що у жовтні ми офіційно презентуємо ІПН у Дії. Нарешті цей папірець буде не потрібен. Щойно на засіданні Кабінету міністрів ми легалізували електронний ІПН. Практично для всіх життєвих ситуацій він замінить паперовий ІПН. І завжди буде у вас під рукою у смартфоні.

І ще одна чудова новина! На Кабміні легалізували електронну довідку ВПО (внутрішньо переміщені особи). На жаль, це кілька мільйонів людей. Зробимо все, щоб спростити бюрократію для отримання послуг.

Тепер електронна довідка ВПО буде в Дії (теж на презентації у жовтні). Вже днями запустимо бета-тест документа".

Нагадаємо: Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров озвучив ідею запустити національний проєкт із ліквідації непотрібних довідок для отримання послуг.

9 вересня Кабінет міністрів вирішив запропонувати Верховній Раді дозволити використовувати цифровий формат паспортів для подорожей літаком у межах України.

Мобільний застосунок державних послуг онлайн "Дія" вже дозволяє користуватися низкою документів в електронному форматі: паспорт громадянина України (внутрішній), водійській права й студентський квиток.

"Українська правда" в Threads

Теми: діджиталізаціятехнологіїФедоровпереселенціподатки
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