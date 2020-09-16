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Электронные ИНН и справки переселенцев будут в "Дії" – Федоров

Среда, 16 сентября 2020, 14:38

Кабинет министров поддержал использование в Украине электронных образцов индивидуального номера налогоплательщика и справки внутренне перемещённого лица.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram о решениях правительства от 16 сентября  

Прямая речь Федорова: "Я уже писал о том, что в октябре мы официально презентуем ИНН в Дии. Наконец-то эта бумажка будет не нужна. Только что на заседании Кабинета министров мы легализировали электронный ИНН. Практически для всех жизненных ситуаций он заменит бумажный ИНН. И всегда будет у вас под рукой в смартфоне.

И ещё одна отличная новость! На Кабмине легализировали электронную справку ВПО (внутренне перемещённые лица). К сожалению, это несколько миллионов людей. Сделаем все, чтобы упростить бюрократию для получения услуг.

Теперь электронная справка ВПО будет в Дии (тоже на презентации в октябре). Уже на днях запустим бета-тест документа".

Напомним: Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров озвучил идею запустить национальный проект по ликвидации ненужных справок для получения услуг.

9 сентября Кабинет министров решил предложить Верховной Раде разрешить использовать цифровой формат паспортов для путешествий на самолете в пределах Украины.

Мобильное приложение государственных услуг онлайн "Дія" уже позволяет пользоваться рядом документов в электронном формате: паспорт гражданина Украины (внутренний), водительские права и студенческий билет.

Темы: диджитализациятехнологииФедоровпереселенцыналоги


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