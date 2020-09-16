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Патріарх Філарет одужав від COVID – церква

Середа, 16 вересня 2020, 15:24
Патріарх Філарет одужав від COVID – церква

Один із лідерів українських православних християн, почесний патріарх Філарет одужав від коронавірусу, заявили в "Українській православній церкві Київського патріархату".

Джерело: сайт УПЦ КП, яка спершу долучилася до об’єднаної помісної Православної церкви України, а після отримання томосу відкликала свою згоду на об’єднання

Дослівно: "По милості Божій, святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет одужав від хвороби. Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано.

Його святість почуває себе добре, виписаний з лікарні і перебуває у своїй резиденції в Київській патріархії".

Деталі: Як зазначається, найближчим часом патріарх Філарет "продовжить трудитись на благо Церкви, виконуватиме своє служіння предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату та буде звершувати богослужіння".

Цьому передувало: 4 вересня стало відомо, що 91-річний патріарх Філарет захворів на коронавірусну хворобу COVID-19 і перебуває у лікарні.

У березні, на початку пандемії коронавірусу, почесний патріарх ПЦУ Філарет заявляв, що "епідемія – це покарання Боже за гріхи людей", одним із яких він назвав одностатеві шлюби.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФіларетCovid-2019коронавірусепідеміяцерква
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