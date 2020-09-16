Патриарх Филарет оправился от COVID – церковь

Один из лидеров украинских православных христиан, почетный патриарх Филарет справился с коронавирусом, заявили в "Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Источник: сайт УПЦ КП, которая сначала присоединилась к объединенной поместной Православной церкви Украины, а после получения томоса отозвала свое согласие на объединение

Дословно: "По милости Божией, святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет оправился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус одолен.

Его святейшество чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской патриархии".

Детали: Как отмечается, в ближайшее время патриарх Филарет "продолжит трудиться на благо Церкви, выполнять свое служение предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата и будет совершать богослужения".

Этому предшествовало: 4 сентября стало известно, что 91-летний патриарх Филарет заболел коронавирусной болезнью COVID-19 и находится в больнице.

В марте, в начале пандемии коронавируса, почетный патриарх ПЦУ Филарет заявлял, что "эпидемия – это наказание Божие за грехи людей", одним из которых он назвал однополые браки.