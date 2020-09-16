Посол ЄС поговорив з Венедіктовою про європейські гроші та відбір очільника САП

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас обговорив з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою питання призначення очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Хороша зустріч з генеральним прокурором Венедиктовою. Беручи до уваги саміт Україна-ЄС 1 жовтня, макрофінансову допомогу ЄС і майбутнє голосування у Верховній раді, ми обговорили поточну атестацію прокурорів, розслідування справ Майдану та висунення відбір голови САП" - написав Маасікас у Twitter.

Слід зазначити, що генпрокурор не відповідає за питання, пов’язані з макрофінансовою допомогою, однак має вплив на процес відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В твіті не зазначені деталі дискусії, але раніше ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

3 вересня Верховна рада не змогла призначити представників у конкурсну комісію з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - забракло голосів.