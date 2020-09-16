Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол ЕС поговорил с Венедиктовой о европейских деньгах и отборе главы САП

Среда, 16 сентября 2020, 16:10

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас обсудил с генпрокурором Ириной Венедиктовой вопрос назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хорошая встреча с генеральным прокурором Венедиктовой. Принимая во внимание саммит Украина-ЕС 1 октября, макрофинансовую помощь ЕС и предстоящее голосование в Верховной раде, мы обсудили текущую аттестацию прокуроров, расследование дел Майдана и выдвижение отбор головы САП" - написал Маасикас в Twitter.

Следует отметить, что генпрокурор не отвечает за вопросы, связанные с макрофинансовой помощью, однако имеет влияние на процесс отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В твите не указаны детали дискуссии, но ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной раде и предупредили о проблемах в проекте решения относительно процедуры замены руководителя САП Назара Холодницького.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

3 сентября Верховная рада не смогла назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры-не хватило голосов.

Темы: ВенедиктоваЕСАнтикоррупционная прокуратураденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: