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Посол ЕС поговорил с Венедиктовой о европейских деньгах и отборе главы САП

Среда, 16 сентября 2020, 16:10

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас обсудил с генпрокурором Ириной Венедиктовой вопрос назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хорошая встреча с генеральным прокурором Венедиктовой. Принимая во внимание саммит Украина-ЕС 1 октября, макрофинансовую помощь ЕС и предстоящее голосование в Верховной раде, мы обсудили текущую аттестацию прокуроров, расследование дел Майдана и выдвижение отбор головы САП" - написал Маасикас в Twitter.

Следует отметить, что генпрокурор не отвечает за вопросы, связанные с макрофинансовой помощью, однако имеет влияние на процесс отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В твите не указаны детали дискуссии, но ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной раде и предупредили о проблемах в проекте решения относительно процедуры замены руководителя САП Назара Холодницького.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

3 сентября Верховная рада не смогла назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры-не хватило голосов.

Темы: ВенедиктоваЕСАнтикоррупционная прокуратураденьги


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