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КСУ признал некоторые положения закона о НАБУ неконституционными

Среда, 16 сентября 2020, 19:06

Большая палата Конституционного Суда Украины 16 сентября рассмотрела дело по конституционному представлению 50 народных депутатов и признала неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Источник: пресс-служба КСУ

Детали: По результатам рассмотрения указанного дела Конституционным Судом Украины принято решение, которым отдельные положения закона признаны не соответствующими Конституции о наделении президента Украины полномочиями:

  • образовывать НАБУ;
  • назначать на должность и освобождать от должности директора;
  • определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности главы ведомства;
  • определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.

КСУ указал, что Верховная Рада безотлагательно дожна привести положения законодательства в соответствие с этим решением.

Положения теряют силу через три месяца со дня принятия решения 16 сентября.

Що було раніше: Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

Читайте также: Что будет, если Конституционный суд признает неконституционными некоторые положения закона про НАБУ. Юридическое объяснение

Украинская правда
Темы: НАБУКС


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