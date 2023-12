Посли G7 нагадали, що антикорупційні органи та Нацбанк повинні залишитися незалежними

Посли країн "Великої сімки" нагадали, що українські антикорупційні органи та Національний банк повинні залишатися незалежними.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві послів.

"Посли країн G7 привітали новини від представника МВФ в Україні. Посли підкреслили, що Україна повинна продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та доброчесності таких установ, як Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд, щоб не дати корупції підірвати реформи, досягнуті на сьогодні", - наголошують у заяві.

G7 Ambassadors welcomed an update from IMF Res Rep in Ukraine. Ambassadors underscored Ukraine must demonstrate political will to protect independence of NBU & integrity of institutions like NABU, SAPO, & HACC to ensure corruption does not erode reform progress made so far.