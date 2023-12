Послы G7 напомнили, что антикоррупционные органы и Нацбанк должны оставаться независимыми

Послы стран "Большой семерки" напомнили, что украинские антикоррупционные органы и Национальный банк должны оставаться независимыми.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении послов.

"Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня ", - отмечают в заявлении.

G7 Ambassadors welcomed an update from IMF Res Rep in Ukraine. Ambassadors underscored Ukraine must demonstrate political will to protect independence of NBU & integrity of institutions like NABU, SAPO, & HACC to ensure corruption does not erode reform progress made so far.