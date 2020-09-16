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Послы G7 напомнили, что антикоррупционные органы и Нацбанк должны оставаться независимыми

Среда, 16 сентября 2020, 20:42

Послы стран "Большой семерки" напомнили, что украинские антикоррупционные органы и Национальный банк должны оставаться независимыми.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении послов.

"Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня ", - отмечают в заявлении.

Как сообщает "Украинская правда", 16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Перед этим КСУ признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Ранее ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

3 сентября Верховная Рада не смогла назначить представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры - не хватило голосов.



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