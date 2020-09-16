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Літак з Кернесом на борту вилетів до Німеччини – ЗМІ

Середа, 16 вересня 2020, 23:04
Літак з Кернесом на борту вилетів до Німеччини – ЗМІ

Літак, на борту якого перебуває міський голова Харкова Геннадій Кернес, вилетів з Міжнародного аеропорту "Харків" до Берліна, повідомило інформоване джерело.

Джерело: Flightradar24, співрозмовник "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Харківська міськрад не підтвердила і не спростувала цю інформацію виданню.

Згідно з даними Flightradar24, борт Bombardier Challenger 604 прилетів з Нюрнберга до Харкова о 19:15.

Вилетів о 21:54, кінцева точка польоту на сайті не вказана.

Що було раніше: 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста. 

15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.

"Українська правда" у Threads

Теми: КернесХарківкоронавірусНімеччина
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