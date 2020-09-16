Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Літак з Кернесом на борту вилетів до Німеччини – ЗМІ

Середа, 16 вересня 2020, 23:04

Літак, на борту якого перебуває міський голова Харкова Геннадій Кернес, вилетів з Міжнародного аеропорту "Харків" до Берліна, повідомило інформоване джерело.

Джерело: Flightradar24, співрозмовник "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Харківська міськрад не підтвердила і не спростувала цю інформацію виданню.

Згідно з даними Flightradar24, борт Bombardier Challenger 604 прилетів з Нюрнберга до Харкова о 19:15.

Вилетів о 21:54, кінцева точка польоту на сайті не вказана.

Що було раніше: 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста. 

15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.

Теми: КернесХарківкоронавірусНімеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Літак з Кернесом на борту вилетів до Німеччини – ЗМІ

Новини 16 вересня: кандидати на місцевих виборах, конституційність НАБУ

КСУ визнав деякі положення закону про НАБУ неконституційними

НАБУ звинуватило Венедіктову в брехні щодо кількох справ, зокрема про Юрченка

Кравчук вимагав вибачень від Гризлова за слова про Донбас – ЗМІ

Офіс Зеленського просить Білорусь не обнадіювати хасидів хибними заявами

Усі новини...
Кернес
Кернес захворів на COVID-19: він у стабільно важкому стані
Кернес на лікарняному, але не в комі – оточення
Кернес і Ярославський хочуть створити в Харкові "Українську Кремнієву долину"
Останні новини
23:46
Мінкульт вимагає вилучити "Вконтакте" з онлайн-крамниць в Україні
23:04
Літак з Кернесом на борту вилетів до Німеччини – ЗМІ
22:41
Хасиди порушують карантинні правила Білорусі – МЗС України
21:58
Україна пояснила, що інспекція в Шумах неможлива через позицію Росії
21:30
Новини 16 вересня: кандидати на місцевих виборах, конституційність НАБУ
21:09
Лукашенко: США, Україна та Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі"
20:42
Посли G7 нагадали, що антикорупційні органи та Нацбанк повинні залишитися незалежними
20:27
Новини економіки: гроші за транзит газу, будівництво нового аеропорту
20:14
відеоДеркач знову заявив про зовнішнє управління Україною з боку США та корупцію
19:55
Уряд затвердив нові бланки посвідчень водія
Усі новини...