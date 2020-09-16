Самолет с Кернесом на борту вылетел в Германию – СМИ

Самолет, на борту которого находится мэр Харькова Геннадий Кернес, вылетел из Международного аэропорта "Харьков" в Берлин, сообщил информированный источник.

Источник: Flightradar24, собеседник "Интерфакс-Украина"

Детали: Харьковский горсовет не подтвердил и не опроверг эту информацию изданию.

Согласно данным Flightradar24, борт Bombardier Challenger 604 прилетел из Нюрнберга в Харьков в 19:15.

Вылетел в 21:54, конечная точка полета на сайте не указана.

Что было раньше: 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.

15 сентября стало известно, что Кернес заболел COVID-19, находится в стабильно тяжелом состоянии.