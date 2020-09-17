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Кернеса доставили в німецьку клініку у протиковідній капсулі. Він при тямі

Четвер, 17 вересня 2020, 12:57

Міський голова Харкова Геннадій Кернес проходить обстеження в німецькій клініці, куди його доставили в ніч на четвер у протиковідній капсулі.

Джерело: речник міськради Юрій Сидоренко на брифінгу 17 вересня, цитує "Суспільне"

Пряма мова: "Проти ночі він був доставлений спеціалізованим медичним літаком до Німеччини у протиковідній капсулі — за останніми медпротоколами, хворі на COVID транспортуються саме таким чином.

Доставлений був не так, як представляли це деякі "дружелюбні" пабліки, не на апараті штучної вентиляції легень, він був підключений до апарату високопотокової подачі кисню. Він був абсолютно у свідомості, у свідомості він перебуває і зараз".

Деталі: У міськраді визнали, що цього тижня стан Кернеса погіршився, медики, мовляв, пов'язують це з пораненням після замаху у 2014 році. За словами Сидоренка, COVID у Кернеса спровокував не лише запалення легень, але й "відлуння того пострілу".

Речник міськради також заявив, що мер не хотів залишати Україну, але погодився летіти до Німеччини "під тиском близьких та рідних".

У клініці в Німеччині Кернес пройде повне обстеження. За словами Сидоренка, зараз життю Кернеса нічого не загрожує. Він наполягає, що чутки та плітки про кому, набряк мозку, інсульт у мера, є фейками, які запускаються спеціально.

Що було раніше: 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста. 

15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.

Теми: КернескоронавірусCovid-2019


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